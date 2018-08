Klart för Eurovision i Israel

Eurovision Song Contest kommer att hållas i Israel nästa år - trots allt. Pengarna som måste betalas in till den europeiska radio- och tv-unionen EBU säkrades i sista stund, rapporterar Jerusalem Post.

Det var bara timmar kvar av tidsfristen när kontraktet som garanterade att Israel kan stå som värdland för tävlingen 2019 skrevs under.

Krisen uppstod när det israeliska public service-bolaget Kan i måndags meddelade att man inte hade möjlighet att betala in det garantibelopp på 12 miljoner euro, motsvarande 124 miljoner kronor, som EBU krävde att få in senast under tisdagen. Efter långa förhandlingar och en högljudd offentlig debatt kom bolaget och det israeliska finansdepartementet slutligen överens om att Kan skulle ta ett lån för att kunna betala garantibeloppet.

Ännu är det inte klart i vilken stad som Eurovision kommer att hållas, men EBU har meddelat att detta troligen kommer att avslöjas i september. De flesta bedömare tror på Tel Aviv, men Jerusalem finns fortfarande med i spekulationerna.