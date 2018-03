Klart vilka som ersätter Affleck

Det blir skådespelarna Jennifer Lawrence och Jodie Foster som delar ut Oscarsstatyetten för bästa kvinnliga huvudroll, rapporterar Variety.

Enligt den ursprungliga planen skulle Casey Affleck ha delat ut priset. Affleck vann förra året en Oscar för bästa manliga huvudroll i Filmen "Manchester by the sea" och enligt traditionen ska de skådespelare som vinner kategorierna bästa manliga huvudroll respektive bästa kvinnliga huvudroll dela ut priset för det motsatta könet under nästkommande års gala.

I januari valde dock Casey Affleck att hoppa av uppdraget. 2010 anklagades han för sexuella trakasserier av två kvinnliga medarbetare under inspelningen av filmen "I'm not here", som Affleck regisserade. De båda kvinnorna och Affleck gjorde upp utanför domstolsväsendet via juridiska ombud 2010, men anklagelserna har fortsatt förfölja den 42-årige skådespelaren.