Klartecken för stämning mot West och Tidal

Det var 2016 som ett fan, Justin Baker-Rhett, lämnade in en stämning gentemot West och menade att rapstjärnan lurat fans till att prenumerera på musiktjänsten Tidal på grund av falska löften om exklusivitet.

West marknadsförde i februari samma år sin nya skiva "The life of Pablo" som ett exklusivt album för Tidal, och skrev på Twitter att den aldrig någonsin skulle finnas tillgänglig för försäljning på Apple. Men redan i april fanns skivan uppe på flera strömningssajter, inklusive branschledande Spotify, men då hade många fans redan tecknat nya prenumerationer på Tidal.

"Konsumenter lurades till att lämna över persondata och kreditkortsinformation på grund av en osanning", står det i stämningsansökan.

Kanye West har försökt få stämningen avskriven genom att hävda att skivans beats och texter hade förändrats mellan februari och april.

"Med andra ord var originalversionen av 'The life of Pablo', som gjorde debut på Tidal i februari 2016 exklusiv", skriver Wests advokat i ett dokument som tidigare skickats in till domstolen.