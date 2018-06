Konstnär stämmer vapenlobbyorganisation

Den brittiske konstnären Anish Kapoor stämmer den amerikanska vapenlobbyorganisationen NRA, rapporterar Sveriges Radios Kulturnytt.

Nyligen släppte NRA en film där konstnärens verk "Cloud gate", som också kallas "The bean", syns. Filmen har titeln "The clenched fist of truth" (Sanningens knutna näve) och menar bland annat att amerikanska medier inte rapporterar sanningen.

Men medverkan i filmen gick inte hem hos konstnären. Nu stämmer britten NRA på 150 000 dollar, motsvarande cirka 1,3 miljoner kronor, för varje gång bilden använts av organisationen.

Det är inte första gången konstnären tar ställning mot den mäktiga vapenlobbyn. Tidigare i år kritiserade Anish Kapoor tillsammans med antivapenorganisationen Everytown NRA i ett öppet brev.