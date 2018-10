Lady Gaga håller i Met-galan

Lady Gaga och Harry Styles har fått ett uppdrag som skiljer sig från det vanliga. Tillsammans med Vogue-chefen Anna Wintour ska de hålla i nästa års prestigefulla gala på Metropolitan Museum of Art.

Met-galan hålls varje år på museet i New York för att dra in pengar till Metropolitans kostym- och modeavdelning. Modeprofiler, filmstjärnor och artister trängs med varandra på evenemanget, trots att biljetterna kostar mer än 250 000 kronor per styck.

Nästa års tema är "camp style", den kitschiga och ironiska klädstil som definierades av författaren Susan Sontag i "Notes on camp". Galan hålls den 6 maj 2019. Gaga och Styles får också sällskap av Guccis stjärndesigner Alessandro Michele som medproducenter av evenemanget.