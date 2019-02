Legofilm går sämre än väntat

Filmen "The lego movie 2: The second part" har gått sämre än väntat på biograferna, enligt Box office skriver Variety.

Filmen, som är den fjärde legofilmen i ordningen, hade biopremiär i USA i fredags och har hittills dragit in 34,4 miljoner dollar. Men förväntningarna på filmens premiärhelg har varit högre än så. Både Warner Bros och oberoende bedömare hade räknat med att den skulle dra in minst 50 miljoner dollar från helgens biobesök.

Filmens föregångare "The lego movie" gick betydligt bättre, under premiärhelgen 2014 spelade filmen in 69 miljoner dollar.

"The lego movie 2: The second part" var inte ensam om att ha biopremiär i helgen. Komedin "What men want" är också ny och till skillnad från legofilmen var den i linje med förväntningarna och spelade in 19 miljoner dollar.