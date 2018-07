Leila K planerar ny musik

Legendariska rapparen Leila K har planer på att spela in ny musik. Det berättar hon för Expressen efter sin konsert på festivalen "Vi som älskar 90-talet", som ägde rum i Stockholm i går kväll.

– Jag planerar att fortsätta må bra och förhoppningsvis få spela in en ny skiva, säger hon till tidningen.

Efter att ha blivit en internationell succé på 90-talet med låtar som "Got to get" och "Electric" försvann hon från rampljuset och hennes tillvaro har kantats av problem.

Men på senare år har Leila K gjort ett antal spelningar och 2016 blev hon invald i Swedish Music Hall of Fame.

– Musiken betyder allt, den hjälper mig att må bra, säger hon till Expressen.

Nästa helg kommer "Vi som älskar 90-talet" till Göteborg och helgen efter det till Helsingborg.