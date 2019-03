Liamoo: Vi tävlar inte mot John

John Lundvik och hans â??Too late for love" är inte bara den mest lyssnade låten på radio och strömningstjänster. Det är även den låt som spelbolagen tror har störst chans att segla upp som vinnare och vidare hela vägen till Tel Aviv och Eurovision Song Contest.

Han har flera gånger berättat att han försöker glömma favoritskapet - men känner sig trots allt nöjd med sin position.

– Det känns hedersamt och ganska roligt eftersom att jag aldrig har varit favorit tidigare, säger han.

Skulle gråta i tv

Liamoo och Hanna Ferm har näst störst chans att vinna enligt spelbolagen. Deras låt är även den näst mest spelade av årets bidrag. I â??Hold you" förenas de i ett nummer med stark kemi.

TT: Kommer ni att vinna?

– Om svenska folket och juryn tycker det så vinner vi. Vi ska göra vårt allra bästa, sedan får det gå som det går, säger Hanna Ferm.

– Det hade betytt allt. Jag hade börjat grina på tv. Och jag har inte gråtit på flera år, säger Liamoo.

TT: Hur känns det att vara näst största förhandsfavorit?

– Jag tävlar inte mot John, vi vill uppgradera oss själva som de artister vi är, säger Liamoo.

Blygsam debutant

Den tredje mest spelade låten är 16-åriga Bisharas â??On my own", skriven av den tidigare vinnaren Benjamin Ingrosso. Debutanten är tippad att komma trea i tävlingen - men är själv blygsam.

– Jag vågar inte tänka den tanken, att jag skulle vinna. Vi får se, säger han.

Enligt Melodifestivalklubbens publikundersökning från det första genrepet blir det en storseger för John Lundvik. Han fick 34,8 procent av rösterna från de 405 deltagarna i undersökningen. Tvåa kom Bishara med 15,8 procent av rösterna, medan Hanna Ferm och Liamoo slutade på 11,1 procent.

Öppnar hela tv-programmet gör förra årets vinnare Benjamin Ingrosso, tillsammans med fjolårstvåan Felix Sandman i deras â??Tror du att han bryr sig". Därefter lämnas Ingrosso ensam i rampljuset för att framföra en cover av Lionel Riches â??All night long".

Dessutom uppträder Charlotte Perrelli med Israels Eurovisionvinnare 1998, Dana International. Efter ett medley kommer de att framföra den nyskrivna låten â??Diva to diva".

Eric Saade, Sarah Dawn Finer, Kodjo Akolor och Marika Carlsson gör en sista insats som programledare och framför en version av Lady Gagas "Always remember us this way" från filmen "A star is born". Tolkningen heter "Snart är ljuset släckt".

Melodifestivalens final sänds 20.00 i SVT1.