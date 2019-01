Lista påstås avslöja Grammyvinnare

En mystisk lista som säger sig avslöja årets Grammyvinnare har dykt upp på nätet. Den verkade komma direkt från the Recording Academyâ??s egen webbsida, skriver People, och delades i en video på Twitter. Där påstås vinnaren av årets låt vara Lady Gaga för "Shallow". Cardi B sägs ta hem vinsten i kategorin årets album, för "I like it".

Recording Academy förnekar dock att någon information har läckt, och understryker att inte ens de anställda känner till vinnarna i förväg.