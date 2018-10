Lista: Vem är vem i Akademien?

Ny juridisk kompetens

På stol nummer 1 hittar vi nu Eric M Runesson - en ny bekantskap som precis valts in. En jurist född 1960, docent vid Handelshögskolan i Stockholm och som även bland annat har en examen från Harvard Law School. Han tillträdde nyligen som justitieråd i Högsta domstolen.

Stolen innehades av författaren Lotta Lotass, som hoppade av i år. Hon hade då inte deltagit i akademiens arbete sedan 2015.

Professorn från Göteborg

Språkforskaren och professorn i nordiska språk, Bo Ralph, (född 1945) valdes in 1999. Han sitter på stol nummer 2 och intresserar sig bland annat för svensk språkhistoria.

Ännu en språkforskare

Sture Allén, språkforskare och professor emeritus (född 1928), valdes in 1980. På stol nummer 3 sitter Akademiens före detta ständige sekreterare som upplevt konflikter och kontroverser förr. Under den så kallade Salman Rushdie-affären år 1989 lämnade bland annat Kerstin Ekman sin stol i Akademien som en protest mot dess vägran att ställa sig bakom en appell till regeringen att ingripa i Rushdiefrågan.

Mitt i röran

Författaren och litteraturhistorikern Anders Olsson (1949) på stol nummer 4 har i egenskap av ständig sekreterare bråda dagar. Det är Olsson som försöker städa upp i röran. Han har från början betonat vikten av att snabbt välja in nya ledamöter.

Översätter kinesiska verk

På stol nummer 5 sitter en sann Kinaexpert. Göran Malmqvist, (född 1924) språk- och litteraturforskare samt professor, valdes in 1985. Han har översatt ett stort antal kinesiska praktklassiker till svenska.

Forskat om svenska språket

På stol nummer 6 hittar vi Tomas Riad, (född 1959) filosofie doktor i nordiska språk som varit verksam vid Stanford University, USA, och universitetet i Vilnius, Litauen. Han har bland annat intresserat sig för hur språkets rytm och melodi påverkar ordbildning.

Gav knytblusen ett ansikte

Ledamoten på Selma Lagerlöfs gamla stol, nummer 7, är professor Sara Danius (född 1962). Hon gav tidigare i år knytblusen ett ansikte. Författaren och litteraturhistorikern har befunnit sig mitt i stormens öga sedan oenigheterna inom Akademien kom upp till ytan. Hon lämnade sin stol och roll som ständig sekreterare i samband med kontroversen kring kulturprofilen, men har inte begärt officiellt utträde.

Engagemang för klassiskt arv

Poeten, antikkännaren och litteraturforskaren Jesper Svenbro (född 1944) sitter på plats nummer 8.

– I min yrkesverksamhet har jag engagerat mig för det klassiska arvet, de antika kulturerna. Det engagemanget kommer jag att förbli trogen även i Akademien, sade han till TT år 2006 när han valdes in.

En teolog tar plats

När teologen och religionsfilosofen Jayne Svenungsson (född 1973) valdes in i akademien på stol 9 och sedermera ledsagades till sin plats av dåvarande ständige sekreteraren Sara Danius var det första gången som en kvinnlig professor ledsagade en annan kvinnlig professor till en stol i Akademien. Svenungsson har bland annat publicerat en rad internationella vetenskapliga artiklar och ett flertal antologier, och har tidigare uttryckt att vi i dag underskattar teologin och religionens roll i litteratur, film och dramatik.

Avhopparen som röstade ändå

Författaren och historikern Peter Englund (född 1957) lämnade även han sin stol - nummer 10 - tidigare i år. Orsaken var den spricka som uppstod när en advokatutredning som utrett kulturprofilens koppling till ledamöterna presenterades. Han är dock en avhoppare som deltog i Svenska Akademiens inval av nya ledamöter för ett tag sedan.

Koll på det klassiska

Nyinvalde ledamoten på stol 11, Mats Malm, är professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet. han beskrivs som en person med gedigna kunskaper om den äldre litteraturen och har bland annat skrivit om göticismen, om barocklitteratur och också om den tidiga romanen.

"Det är en fantastisk sak att gå in i, jag ser verkligen fram emot det", säger han till TT om uppdraget.

Stol 11 innehades tidigare av författaren Klas Östergren, invald 2014. Han lämnade sin stol i våras och beviljades senare utträde.

Landets yngste författare

Stol nummer 12 innehas sedan 1997 av författaren Per Wästberg (född 1933) som skrivit en lång rad romaner. Han var med och startade svenska Amnesty på 1960-talet och har bland annat porträtterat skilda delar av Stockholm. Debuterade under sent 1940-tal som landets då yngste författare med novellsamlingen "Pojke med såpbubblor".

Vakant stol

Stol nr 13: Sara Stridsberg (författare och dramatiker, f 1972), invald 2016. Tillhörde dem som valde att lämna Akademien under årets turbulens.

Med känsla för dramatik

– Jag röker, ni kommer att dö.

Så låter det när akademiledamoten Kristina Lugn, (född 1948) som sitter på stol nummer 14, i april möter ett medieuppbåd i Gamla stan i Stockholm, med en cigarett i handen, och blir ansatt med mängder av frågor om förtroendet för Sara Danius och situationen i Svenska Akademien. Kristina Lugn debuterade 1972 med "Om jag inte" och har gett ut ett flertal diktsamlingar. Har skrivit flera pjäser, bland annat "Titta en älg!" och "Tant Blomma".

En persisk poet

Nya ledamoten på stol nummer 15, Jila Mossaed, är född 1948 i Irans huvudstad Teheran och kom och kom till Sverige på 80-talet. Hon har gett ut romaner och diktsamlingar på både svenska och persiska och har belönats med en rad olika litteraturpris, däribland Gustaf Fröding-sällskapets lyrikpris och Aftonbladets litteraturpris 2015. Mossaed ersatte Kerstin Ekman, som beviljades utträde tidigare i år. Ekman hade då inte deltagit i Akademiens arbete sedan den så kallade Salman Rushdie-affären 1989 ( se punkten om stol tre).

En avhoppad poet

Poeten och författaren Kjell Espmark (född 1930) på stol nummer 16 lämnade arbetet i Akademien tidigare i år i samband med kontroversen kring kulturprofilen.

Engdahl sitter kvar

Ett uttalande i en intervju som Horace Engdahl gjorde 2016 för Dagens Nyheter får nytt liv efter sexbrottsanklagelserna mot kulturprofilen.

– Han lever det goda livet, han är nästan ensam om det.

Striderna i Akademien tar vid. I april attackerar Horace Engdahl, själv tidigare ständig sekreterare, i Expressen Sara Danius för att vara "den av alla sekreterare sedan 1786 som har lyckats sämst med sin uppgift". Några veckor senare kräver Sara Danius, Kjell Espmark och Peter Englund att Horace Engdahl lämnar Svenska Akademien. I utbyte är de beredda att "bistå med återuppbyggnaden". Men än så länge sitter Engdahl kvar på stol nummer 17.

Omdiskuterad ledamot

Stol nummer 18 är en omdiskuterad stol som krisen i Akademien rör sig kring - poeten Katarina Frostensons vara eller icke vara i Akademien. I medierna har det hävdats att de tre avhopparna ställt som krav att hon måste lämna för att de ska bidra med sina röster. Det är fortfarande oklart om Akademien tagit något beslut om Katarina Frostensons framtid. Hon har en koppling till den våldtäktsdömde kulturprofilen och har anklagats för jäv i beslut som rör honom och hans kulturförening.