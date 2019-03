Lundstedt fick lämna "Stjärnornas stjärna"

– Jag skulle kunna göra det här hela livet men allt har ett slut och det slutet var nu, sade artisten i programmet.

Först att lämna programmet var Shirley Clamp, efter att "Stjärnornas stjärna"-deltagarna tacklat dansbandsgenren. I tredje programmet var genren hiphop och flera av de tävlande hade svårt att lyckas kombinera takt och attityd när det var dags att rappa i stället för att sjunga.

– Du gör ett snyggt nummer men som rappare sätter du det inte riktigt, sade jurymedlemmen Jan Gradvall om Andreas Lundstedts dansanta tolkning av Missy Elliott.

Tävlingens två kvinnliga deltagare var de som klarade sig bäst. Renaida Brauns "Doo wop (that thing)" vann tittarnas röster och Mariette Hansson som tolkade "I'll be missing you" var juryns favorit.

– Jag som åskådare vill åka på en emotionell berg- och dalbana och det gav du mig verkligen, sade gästdomaren Adam Baptiste, alias ADL, om Mariettes framträdande.

Nästa vecka är det dags för deltagarna att visa sina eldiga sidor då det vankas låtar ur latin-genren.