Lundvik mest spelad på Spotify inför finalen

Om antalet lyssningar på Spotify kan ge en fingervisning om vilken Melodifestivalsfinalist som kommer att ta hem tävlingen på lördag så ligger John Lundvik bra till. Det visar siffror från strömningstjänsten. John Lundviks "Too late for love" är favoriten med 14,3 procent av lyssningarna, tätt följd av Hanna Ferm och Liamoo på 12,8 procent. Trea ligger 16-årige Bishara med "On my own" som har 12,1 procent av lyssningarna.

Sifforna baseras på antalet lyssningar på Spotify från den 24 februari till 5 mars.

"Startfältet i årets Melodifestivalfinal är jämnt på många sätt. Sett till lyssnandet på Spotify märks det tydligt att svenska folket uppskattar alla bidrag, även de som inte nådde hela vägen till final i år. Något som den höga kvaliteten på låtarna och mångfalden på scenen, både sett till genrer och kön, säkert har bidragit till", säger Jenny Hermanson, nordisk vd på Spotify, i ett uttalande.

Allra sist ligger Nano med "Chasing rivers", som tog sig vidare från Andra chansen i Nyköping. Låten har 4,2 procent av lyssningarna.