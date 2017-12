Mark Hamill och Carrie Fisher spelade sida vid sida i "Star wars"-filmerna som Luke Skywalker och prinsessan Leia. Nu hyllar Mark Hamill sin kollega ett år efter hennes död, med ett citat från den nya filmen, skriver The Guardian.

"Ingen försvinner för gott", skriver han i ett inlägg på Twitter med flera bilder.

Carrie Fisher och Mark Hamill medverkade i de tre första "Star wars"-filmerna på 70- och 80-talet, och återförenades senare för "The force awakens" som hade premiär 2015, samt "Star wars: The last jedi" som kom att bli Carrie Fishers sista film. Hon avled den 27 december 2016, 60 år gammal.