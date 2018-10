Mark Knopflers cirkus till Sverige i juni

Mark Knopfler och hans tiomannaband ger två konserter i Sverige nästa år. Den 11 juni spelar han i Globen i Stockholm och dagen efter i Scandinavium i Göteborg. Den tidigare gitarristen och frontpersonen i det brittiska bandet Dire Straites har sedan upplösningen 1995 haft solokarriär.

Om bara några dagar släpper Knopfler sitt nionde studioalbum, "Down the road wherever", och i vår ger han sig ut på en ny världsturné. Med sig på konserterna har han musiker som han arbetat med under många år.

"Mina låtar är gjorda för att framföras live", säger den nu 69-årige Knopfler i ett pressmeddelande där han förklarar att han gillar "hela cirkusen".

"Att åka från stad till stad och interagera med den här gruppen musiker är ett rent nöje", säger han.