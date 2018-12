Mavis Staples klar för Stockholm

Soul- och gospelartisten Mavis Staples gör ett extra stopp i Sverige nästa sommar. Redan under början av året meddelade Staples att hon kommer till KB i Malmö och Pustervik i Göteborg i mitten av juli. Nu står det klart att hon även kommer att besöka Nalen i Stockholm den 25 juni, där hon senast uppträdde 2013.

Mavis Staples karriär började på 50-talet i bandet The Staples Singers. Hennes solodebut kom 1969 och under hösten 2017 kom hennes senaste platta "If all I was was black". Förutom musiken är sångerskan också känd för sitt engagemang i den amerikanska medborgarrättsrörelsen.

Biljetterna till Stockholmsspelningen släpps i morgon, torsdag.