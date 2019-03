McCartneys skolbok såld för halv miljon

En anteckningsbok som använts av ex-beatlen Paul McCartney under dennes skoltid har sålts på auktion i Storbritannien för motsvarande över en halv miljon kronor, skriver contactmusic.

McCartney använde boken under lektionerna i engelsk litteratur vid Liverpool Institute high school när han var i tonåren, och innehåller ett 20-tal sidor med uppsatser om bland annat Thomas Hardys roman "The return of the native" liksom John Miltons berömda dikt "Det förlorade paradiset". Den nye ägaren kan också ta del av McCartneys klotter i form av en rökande gubbe. Här finns även en del kritiska noteringar från läraren, även om McCartney generellt fick höga betyg.

Under auktionen såldes också ett par glasögonbågar som tillhört John Lennon, medan ett kassettband med inspelningar av George Harrison från sent 70-tal inte lockade någon köpare.