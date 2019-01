Megan Fox krävde vargvakt i Norge

Den amerikanska skådespelaren Megan Fox tog inga risker efter att hon informerats om den norska faunan. När hon besökte naturreservatet Gaupesteinmarka i Norge i somras ville hon ha beväpnade vakter i området, ifall vargen skulle dyka upp, rapporterar norska lokaltidningen Smaalenenes avis.

– Det är ju en lite ovanlig förfrågan här i Norge så de lyckades inte hitta någon. Då ställde jag och min son upp, säger markägaren Jan Gjestang till tidningen.

Megan Fox och hennes inspelningsteam besökte naturreservatet för att spela in material till den arkeologiska serien "Legends of the losts", som hade premiär på amerikanska Travel Channel i december.