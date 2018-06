Mördade XXXTentacion slår rekord på Spotify

Dagen efter dådet spelades hans låt "Sad!" 10,4 miljoner gånger på musiktjänsten, vilket är fler än den tidigare topplyssnade "Look what you made me do" med Taylor Swift, skriver Billboard.

I maj plockade Spotify bort låten från sina spellistor och tipsalgoritmer då de ansåg att XXXTentacion bröt mot företagets nya antihat-policy. Den kontroversielle stjärnan har anklagats för flera brott, bland annat för att ha misshandlat sin gravida dåvarande flickvän 2016.

Sörjande fans samlas

Men efter att företaget fått hård kritik lade man återigen in hans låtar i spellistorna. Hans senaste album "?", som släpptes i mars, har strömmats över en miljard gånger på musiktjänsten.

I veckan har sörjande fans samlats på flera platser för att hedra den döde rapparen, bland annat vid mordplatsen i södra Florida, som kantas av levande ljus, teddybjörnar och hälsningar, rapporterar flera medier.

I Los Angeles-distriktet Fairfax urartade en spontan minnesstund till ett upplopp på tisdagskvällen då bråk utbröt bland hundratals samlade fans, rapporterar NBC. Folkmassan ska bland hoppat och dansat på bilar och kastat föremål innan den skingrades av polis.

Kan vara slumpvist

20-årige XXXTentacion, eller Jahseh Dwayne Onfroy som han egentligen hette, sköts till döds i måndags när två beväpnade män sprang fram till hans bil och minst en av dem avlossade flera skott.

Händelsen inträffade vid en motorcykelaffär i ett exklusivt kvarter i staden Deerfield Beach, norr om Miami.

I går uppgav hans advokat att polisen utreder händelsen som ett slumpvist rån. Advokaten säger också att XXXTentacion befann sig på platsen för att köpa en motorcykel och att han innan skjutningen hade besökt en bank för att ta ut kontanter, skriver Billboard.

Polisen har ännu inte gått ut med någon misstänkt.