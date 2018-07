"My little pony"-subkultur på nedgång

Är du man och gillar "My little pony"? I så fall kanske du snart är ensam. Subkulturen som kallas "brony" - en kombination av orden "brother" och "pony" - minskar stadigt. Nästa år hålls den amerikanska mässan Bronycon för sista gången, skriver SVT och hänvisar vidare till The Baltimore Sun och AP.

Enligt arrangörerna beror nedläggningen på att aktiviteten hos amerikanska "bronies" - som även kan vara kvinnor - har minskat.

I samband med tv-serien "My little pony: Friendship is magic" 2010 fick "brony"-kulturen stor spridning. Snart resulterade det i bland annat det första Bronycon-evenemanget 2011 och dokumentärfilmerna "The brony tale" och "Bronies: The extremely unexpected adult fans of My little pony".