Nano värmer upp på Gessles Roxetteturné

Artisten Nano får uppdraget att öppna för Per Gessle när hans soloupplaga av Roxette kommer till Sverige.

Nano gjorde dundersuccé förra året med Melodifestivalbidraget "Hold on". Numera delar han hemstad med Gessle då han är nyinflyttad Halmstadsbo.

"Efter att ha spenderat senaste tiden i studion och med familjen så ska det bli riktigt kul att få spela igen", säger Nano i ett pressmeddelande.

2016 beslutade Marie Fredriksson och Per Gessle att sluta turnera som Roxette på inrådan av Fredrikssons läkare. I höst turnerar Gessle i Europa under namnet "Per Gessles Roxette".

Turnéplan: 27/10 Halmstad. 5/11 Stockholm, 9/11 Karlstad, 10/11 Linköping, 16/11 Göteborg.