Netflix tar sikte på Afrika

Netflix, som redan producerar innehåll i Europa, Asien och Latinamerika, undersöker nu möjligheten att beställa originalserier från Afrika under 2019. Projektet är en del av strömningsjättens ambition att skapa en balans på den globala film- och seriemarknaden, där USA har dominerat under alla år, rapporterar Variety.

– Det kommer komma en tid när hälften at de tio mest sedda serierna under ett år kommer från ett annat land än USA. Jag tror inte det är så långt borta faktiskt, vi pratar år snarare än decennier, sade Erik Barmack, ansvarig för Netflix originalmaterial, under en konferens i London.

För varje månad väljer allt fler Netflixanvändare att se på serier och filmer som är på ett annat språk än engelska, enligt Barmack, vilket är ett bevis på att filmskapare inte nödvändigtvis behöver söka sig till Hollywood för att nå ut till en internationell publik. Utöver Afrika håller strömningstjänsten också ett öga på den arabiska marknaden och under 2019 släpps Netflix första arabiska originalserie â??Jinn".