Ny chans till musikpris för Arctic Monkeys

Indierockbandet Arctic Monkeys blir det näst mest nominerade bandet hittills för det brittiska musikpriset Mercury Prize. Med sitt sjätte album "Tranquility Base Hotel and Casino" nomineras bandet nu för fjärde gången.

Andraplatsen delas med kompositören och sångerska P J Harvey, som även är den enda artist som har vunnit priset två gånger. Bara rockbandet Radiohead bräcker de ovanstående med totalt fem nomineringar.

Bland årets tolv nominerade finns också Florence and The Machine, Noel Gallaghers High Flying Birds och Lily Allen. Även debutalbumen "Novelist Guy" av artisten och producenten Novelist och "Lost and Found" av r&b-stjärnskottet Jorja Smith konkurrerar om det prestigefulla musikpriset.

Mercury Prize delas ut årligen till ett brittiskt album som släppts de senaste tolv månaderna. Förra året gick artisten Sampha hem med prissumman på 25 000 brittiska pund, vilket motsvarar omkring 280 000 kronor.

Årets pris delas ut den 20 september.