Ny Chuck Berry-dokumentär på gång

Chuck Berrys dödsbo samt hans änka Themetta Berry har sagt ja till en ny dokumentär om den amerikanske rockikonen, skriver Variety.

Dokumentären marknadsförs just nu på den pågående tv-mässan Mipcom i Cannes, men det är inte känt exakt när den når tv-publiken. Klart är dock att "Chuck Berry" bland annat innehåller intervjuer med en rad andra musiklegendarer och regisseras av Jon Brewer som tidigare bland annat gjort dokumentärer om BB King, Nat King Cole och Jimi Hendrix.

Chuck Berry ligger bakom några av rockhistoriens mest kända låtar, som "Johnny B Goode", "Sweet little sixteen", â??Maybellene", "Rock and roll music" och "No particular place to go". 1986 blev han invald i rockens Hall of Fame och 2014 tilldelades han Polarpriset. Han avled 2017, 90 år gammal.