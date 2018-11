Nya "Millennium"-filmen ingen succé i USA

Filmen, som baseras på David Lagercrantz uppföljare till Stieg Larssons berömda serie, gick inte upp på bio i USA förrän i fredags, medan den i Sverige redan har visats i ett par veckor. "The girl in the spider's web" kvalade med en hårsmån in på den amerikanska topplistan över de fem mest sedda filmerna under öppningshelgen och spelade endast in åtta miljoner dollar, enligt Variety.

Den förra filmversionen, "The girl with the dragon tattoo" (2011), regisserades av David Fincher och spelade in 12,7 miljoner under sin första helg. Den blev en smärre succé då den låg kvar på bio under thanksgiving- och julhelgerna och drog totalt in 230 miljoner dollar internationellt.

Den film som gick bäst i USA under helgen är den animerade Universalfilmen "Grinchen", baserad på den amerikanska barnboken från 1957. 66 miljoner kronor spelade filmen in i biljettintäkter under helgen. Övriga i topp är fortsatt Queenfilmen "Bohemian rhapsody", nya krigsfilmen "Overlord" och Disneys "Nötknäpparen och de fyra världarna".