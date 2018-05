Nye Han Solo hyllas av Harrison Ford

På en Cannesfestival utan ett överflöd av stora Hollywoodfilmer är "Solo: A Star Wars story" undantaget. Stor galavisning, efteråt party på stranden (där Ehrenreich får tillbringa stor del av tiden med att låta gästerna ta selfies) och sedan två dagar fullproppade med intervjuer. Var han beredd på det här?

– Jag har börjat vänja mig nu, det har ju redan varit en del hysteri hemma i USA. Och det är lika bra att jag inser att det kommer att fortsätta så här ett bra tag framöver, säger han.

Trodde han drömde

"Solo" handlar om hur den unge äventyraren Han Solo träffar Chewbacca och Lando Calrissian och hur rymdskeppet Millennium Falcon till sist blir hans. Tidsmässigt utspelas den mellan "Star Wars 3: Revenge of the Sith" och den andra spinoffen, "Rogue one". Men "Solo" är på de flesta sätt fristående - här finns ingen Darth Vader och det onda Imperiet förekommer bara i förbigående.

Slutet pekar på en fortsättning.

– Jag har kontrakt på tre filmer, men det innebär ju inte att de andra två nödvändigtvis kommer att bli gjorda. Vi hoppas ju på det, men något beslut på det tas ju inte förrän vi sett hur den här filmen tas emot, säger Ehrenreich.

"Publiken avgör"

Ehrenreich är född 1989, tolv år efter det att den första Star Wars-filmen hade premiär. Men han har vuxit upp med serien, och när han blev ombedd att provspela för rollen som den unge Han Solo trodde han nästan att han drömde.

– Men jag gjorde så många auditions för rollen att jag till sist trodde att det var kört, att jag inte skulle få den. När jag till sist fick veta att jag fått den, var det också med krav på total tystnad. Jag har inte fått berätta någonting.

Han gjorde sin första större roll i Francis Ford Coppolas "Tetro" 2009 och har sedan dess filmat med bland andra Park Chan-wook i "Stoker", med Woody Allen i "Blue Jasmine" och med bröderna Coen i "Hail Caesar". Där spelade han en lindrigt begåvad skådespelare med oerhörda svårigheter att säga meningen "would that it were so simple".

Just nu är hans agenda, åtminstone officiellt, tom. Har han satt av tid till "Solo 2"?

– Inte än. Publiken avgör, säger Ehrenreich.

"Solo: A Star Wars story" får svensk biopremiär den 23 maj.