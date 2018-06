Oprah Winfreys liv blir utställning på museum

Oprah Winfrey har förändrat amerikansk dag-tv och kultur, vilket nu uppmärksammas i en utställning på National museum of African American history and culture i Washington DC, som öppnar på fredag. Den före detta programledaren för världens mest kända talkshow är även museets största bidragsgivare, något som dock inte ska ha påverkat det faktum att man valde att göra utställningen, enligt museidirektören Lonnie G Bunch.

– Vi gjorde en klar avskiljningslinje, att den här utställningen görs av museet och dess anställda experter, säger han till Washington Post.

"Watching Oprah: The Oprah Winfrey show and american culture" är en utställning i tre delar och består av videoklipp, kläder Oprah burit och personliga fotografier och dagböcker.

Den första delen handlar om uppväxten under 50- och 60-talet, präglat av amerikanska raslagar och kvinnokamp. Del två berättar historien om talkshowen "The Oprah Winfrey show", där bland annat dräkten hon bar under det berömda tillfället där hon delade ut en splitter ny bil till varje medlem i publiken visas. Del tre avhandlar hennes roll som skådespelare och kulturpersonlighet. om hennes bokklubb och välgörenhetsintresse.

Winfrey donerade 21 miljoner dollar till museet, som öppnade 2016.