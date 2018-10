"Orange is the new black" lägger ner

Tråkiga nyheter för "Orange is the new black"-fans. Den kommande säsong sju blir även seriens sista bekräftar skådespelarna i ett klipp på Twitter.

Den amerikanske Netflix-serien började 2013 och är skapad av manusförfattaren och producenten Jenji Kohan. Serien är baserad på den självbiografiska boken med samma namn av Piper Kerman. Handlingen utspelar sig på ett kvinnofängelse och kretsar kring huvudkaraktären Piper Chapman som sitter inne för att ha smugglat knarkpengar åt sin dåvarande partner.

Utöver huvudrollsinnehavaren Taylor Schilling medverkar även bland annat skådespelarna Laura Prepon, Natasha Lyonne och Uzo Aduba.

Den avslutande säsong sju av "Orange is the new black" har premiär under 2019.