Oscarseffekt för "Green book" och Lady Gaga

Att ta hem en Oscarsstatyett är inte bara en ära. Det kan också få upp intresset rejält för filmerna som går hem med segern.

Peter Farrellys "Green book" tog exempelvis ett rejält skutt på den amerikanska biomarknaden efter att ha prisats som årets bästa film.

Filmen spelade in 4,7 miljoner dollar i USA och Kanada i helgen (43,5 miljoner kronor) enligt Box Office Mojo, som sammanställer biosiffror. Det är en ökning med 121 procent jämfört med helgen innan. Enligt The Hollywood Reporter spelade "Green book" in mer i helgen än vad de sju senaste vinnarna i bästa film-kategorin gjort helgen efter Oscarsvinsten.

Även utomlands fick filmen sig en skjuts, där den adderade motsvarande ytterligare 31,9 miljoner dollar (omkring 296 miljoner kronor).

Men det är inte bara filmer som kan få sig en skjuts av galan. Lady Gaga och Bradley Cooper är tillbaka i toppen på Billboards albumlista med soundtracket tillm "A star is born". Försäljningsökningen är 158 procent för veckan som avslutades den 28 februari, enligt analysföretaget Nielsen. Duon framförde den Oscarsbelönade "Shallow" på galan, där filmen var nominerad i åtta kategorier.