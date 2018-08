Paul Rudd klar för ny Netflix-serie

Paul Rudd är klar för en ny Netflix-serie, skapad av "Little miss Sunshine"-regissörerna Jonathan Dayton och Valerie Faris, skriver Variety.

Komediserien "Living with yourself" följer en man (Rudd) som genomgår en behandling för att bli en bättre person. Säsongen kommer att bestå av åtta avsnitt. När den får premiär är dock inte känt.

Paul Rudd känns bland annat igen från filmerna "Ant-man" (2015) och "I love you, man" (2009). Just nu är han aktuell med filmen "Ant-man and the Wasp", vars manus han också var med och skrev.