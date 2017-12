Fyra nya "Beck"-filmer har premiär på C More 2018. Först ut är "Ditt eget blod" - där Martin Beck dras in i arbetet igen då han hjälper Säpo att utreda en misstänkt terrorist. Det blir alltså en helt ny roll för Beck, vilket lockade Peter Haber.

– Vad som är stimulerande är att söka i djupet i en rollfigur. Människan är så outgrundlig så det går alltid att hitta nya sidor av en rollfigur som jag ändå umgåtts med i 20 år, säger han till TT.

Rollfiguren ligger Peter Haber varmt om hjärtat och han tycker fortfarande att den trötte kommissarien är intressant.

– Du måste se naivt på vartenda nytt manus. Du måste börja från grunden, du får inte tro att du har något gratis, att något går på automatik. Du måste uppleva det på nytt hela tiden. Precis som du gör med en ny roll, det är en utmaning och den värnar jag om, säger han.

Vill inte kommentera

Genom åren har många skådespelare kommit och gått i kriminalserien. En som länge spelade den aggressive Gunvald Larsson var Mikael Persbrandt. I sin nyligen utkomna självbiografi "Så som jag minns det" skriver han bland annat om "Beck"-inspelningarna och sin kollega Peter Haber. I boken kallas Haber för en diva som saknar medkänsla och sympati.

TT: TT: Vad tänker du kring det?

– Det ska jag ärligt säga. Jag tänker inte kommentera det.

Den sista scenen då Martin Beck och Gunvald Larsson syns tillsammans utgörs bara av en lång tystnad. Nu har Beck en ny kollega, Steinar Hovland, som spelas av norske Kristofer Hivju.

– Han är underbar att jobba med. Vi insåg att Gunvald Larsson inte kan ersättas av en ny Gunvald utan det måste vara något helt annat och då kom detta rödhåriga norska brushuvud och det har varit en enorm inspirationskälla, säger Peter Haber.

Öppen för fler filmer

Hur framtiden ser ut för "Beck"-filmerna är oklar men Peter Haber stänger inga dörrar till att fortsätta lösa mord som Martin Beck.

– Jag skulle kunna tänka mig att fortsätta om det finns en konkret utmaning i manuskripten. Om det finns något som skulle kännas nytt och fräscht. Något som jag känner att man kan gräva i. Då skulle jag göra det, säger han.

"Ditt eget blod" har premiär på nyårsdagen på C More. Därefter följer filmerna "Den tunna isen", "Utan uppsåt" och "Djävulens advokat".