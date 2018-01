Plagiatanklagelser mot "The shape of water"

The Guardian har jämfört pjäsen, som heter "Let me hear your whisper" och som senare även blev tv-film, med del Toros hyllade fantasydrama.

Tidningen kommer fram till att det finns en rad likheter. Båda historierna handlar om en kvinna som jobbar nattskift som städare på ett laboratorium och inleder en relation med en mystisk vattenvarelse som fallit offer för militära experiment. Båda kvinnorna dansar med sina städmoppar till tonerna av en kärlekslåt framför varelsens vattentank, och båda försöker smuggla ut den i en tvättkorg när hotet om att den ska dödas av militären blir för påtagligt.

Men pjäsen och filmen skiljer sig även åt på några punkter. Bland annat är kvinnan i del Toros film stum, och historierna slutar på olika sätt.

Det är inte känt om David Zindel tänker försöka driva ett förtalsmål rent juridiskt. Enligt filmjätten Fox har Guillermo del Toro aldrig hört talas om Paul Zindels pjäs.

"Han har aldrig läst eller sett herr Zindels pjäs i någon form. del Toro har haft en 25-årig karriär under vilken han har gjort tio spelfilmer och han har alltid varit väldigt öppen med sina influenser", säger bolaget i ett uttalande.

"The shape of water" är nominerad till 13 Oscar och vann nyligen i regi- och musikkategorierna på Golden Globe-galan. Filmen har Sverigepremiär i februari.