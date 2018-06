Prisade "Gräns" till Way Out West

Under Cannesfestivalen i maj vann den svenska långfilmen "Gräns" pris i kategorin Un certain regard, som belönar filmer med nyskapande form och bildspråk. Nu meddelar Way Out West att filmens Sverigepremiär kommer äga rum på festivalens utomhusbio på Höjden i Slottsskogen, i närvaro av delar av filmens produktionsteam.

"'Gräns' är en magisk film som passar perfekt i vår utomhusbio i fantastiska Slottsskogen", skriver Svante Tidholm, projektledare för filmsektionen på musikfestivalen, till TT.

Den övernaturliga kärlekshistorien i "Gräns" är regisserad av Ali Abbasi och bygger på en novell av skräckförfattaren John Ajvide Lindqvist, som bland annat skrivit "Låt den rätte komma in".

Way Out West lägger också till 19 nya titlar till det befintliga filmprogrammet. Bland annat visas den nordiska premiären av Sundance-vinnaren "The miseducation of Cameron Post" och "Gudrun - konsten att vara människa", med ett efterföljande samtal mellan regissören Hampus Linder och Gudrun Schyman (Fi) själv.

Way Out West äger rum i Slottsskogen i Göteborg den 9-11 augusti.