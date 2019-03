Pyroteknik och magstöd inför Andra chansen

Efter att ha repat i flera timmar under dagen inför en tom arena var det dags att möta Nyköpingspubliken under fredagens genrep. En rutinerad Andreas Johnson var först ut med "Army of us".

– Det kändes nästan mer nervöst under dagen när vi repade utan publik, men ett visst mått av nervositet måste finnas annars vore det konstigt.

Artisten har dock inte bestämt sig för om pyrotekniken som användes i numret är här för att stanna.

– Vi tog in det för första gången i kväll och nu kom det på rätt ställe. Vi ska titta på om det tillför någonting, det vet jag om någon timme när vi har sett inspelningen, säger han.

"Folk blir tokiga"

En som även han har jobbat på att skruva upp numret in i det sista är Martin Stenmarck, som nu bland annat har svävande ljuslyktor som bakgrund i nya versionen.

– Jag jobbar hela vägen in i mål och det är därför folk blir tokiga på mig. Jag kanske jag byter kläder eller håller på och ändrar på någon lampa men jag tycker det är viktigt, har man tid ska man köra, säger han.

Fått hjälp av coach

Rebecka Karlsson har anlitat en sångcoach för att hjälpa henne få till det magstöd som hon upplevt inte har funnits där till 100 procent.

– Vi har nött sönder låten och verkligen övat så nu känns det som att det sitter i muskelminnet. Det gick jättebra i dag, uttrycket satt och känslorna fanns där.

TT: Finns det något kvar som du oroar dig för?

– Faktiskt inte, nu kommer jag enbart att tänka på att ha kul och ta det lugnt.