Robbie om drottningrollen: Klaustrofobiskt

Filmen "Mary queen of Scots" handlar om maktkampen mellan drottning Elizabeth och hennes kusin Maria Stuart - och det är ingen hemlighet att det slutade med att Maria avrättades genom halshuggning. Saoirse Ronan, tidigare sedd i bland annat "Lady Bird" och "På Chesil Beach" spelar Maria Stuart.

Fick utseendet förstört

Elizabeth I drabbades i unga år av smittkoppor, vilket förstörde hennes utseende. Några kritiker har klagat över att någon som är så vacker som Margot Robbie satts att spela en kvinna med ett sådant utseende. Robbie fnyser åt detta.

– Vi var självfallet tvungna att visa henne som hon såg ut när sjukdomen var som värst. Smittkoppor förstör utseendet, så jag förstod verkligen varför hon hade kritvit makeup och konstiga peruker. Hon hade tappat håret och fått ansiktet förstört.

För Margot Robbie var inspelningen tuff.

– Jag hade mängder med smink, jag hade peruker, korsetter och en massa annat. Det kändes väldigt klaustrofobiskt och hindrande, och det hjälpte mig att skapa rollfiguren.

Oscarsnominerades för rollen

Efter att ha blivit känd hemma i Australien genom en roll i tv-såpan "Grannar" fick hon sitt internationella genombrott i Martin Scorseses "The wolf of Wall Street". Sen dess har vi bland annat sett henne i hyllade "I, Tonya" (som gav henne en Oscarsnominering) och mot Joel Kinnaman i "Suicide squad". Filmen floppade, men Margot Robbies tolkning av den baseballsträsvingande Harley Quinn fick många lovord. Och Harley kommer tillbaka i en film med den något besynnerliga titeln "Birds of prey (And the fabulous emancipation of one Harley Quinn".

Där kommer det inte att handla om manliga superhjältar, utom om kvinnliga sådana, och dessutom om sådana som liksom Harley har varit i klammeri med rättvisan.

– Jag bestämde mig för att om jag skulle spela Harley Quinn en gång till så skulle det vara i den sorts film som jag själv vill se. Så det här blir en film om ett tjejgäng.

Ödmjuk inställning

Innan den kommer får vi se henne som Sharon Tate i Quentin Tarantinos "Once upon a time in Hollywood".

– Det var fantastiskt. Jag trodde aldrig att jag skulle få se en Tarantino-inspelning från insidan, säger hon.

Margot Robbie är tveklöst ett av den internationella filmvärldens hetaste namn just nu. Själv har hon en ödmjuk inställning till hajpen.

– Att folk lagt märke till mig beror nog på att jag alltid har gjort det jag själv vill. Jag har aldrig censurerat mig själv. Om jag försökt mig på en karriär där jag bara spelade perfekta rollfigurer hade jag aldrig kommit så här långt.