Robyn rasar på Svensktoppen

Smith & Tell överraskar på Svensktoppen och går upp i topp med singeln "Forgive my friend". Förra veckans etta Robyn rasar ända till tiondeplatsen. 1. (2) Smith & Tell och Swedish Jam Factory: "Forgive me friend" 2. (4) Takida: "Master" 3. (5) Zara Larsson: "Ruin my life" 4.(TT)