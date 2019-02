Robyn vann Nordic Music Prize

Robyns redan rikligt rosade release "Honey" är årets mottagare av Nordic Music Prize, som varje år delas ut till årets nordiska album på Oslo-festivalen By:Larm.

"Tveklöst ett enormt popalbum, men också ett briljant steg framåt för Robyn: eftertänksamt och moget, och bländande av kreativ återfödelse", lyder en del av motiveringen.

"Honey" släpptes på Robyns egna bolag Konichiwa i höstas och mottogs med idel goda betyg av såväl svenska som utländska recensenter.

Priset till årets "runners-up" vid Nordic Music Prize gick till två danska inslag i form av Astrid Sonne och Bisse.

Även Jenny Wilsons "Exorcism" och Sarah Klangs "Love in the Milky way" var nominerade.