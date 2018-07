Röse: "Sa att jag inte kunde ta emot priset"

Eva Röse utses till Läkerol Voice of the year - och Hédi Fried får juryns hederspris. - Det är otroligt, jag är väldigt överraskad och stolt, säger Röse till TT. Läkerol Voice of the year är ett kulturpris som går till en person som med hjälp av sin röst utmärkt sig för en bredare publik.(TT)