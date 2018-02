Russel Crowe auktionerar ut 227 föremål

Den 7 april skulle skådespelaren Russel Crowe och Danielle Spencer ha firat sin femtonde bröllopsdag. Men så blir det inte.

Paret gick skilda vägar 2012 och nu verkar det ha blivit dags att rensa ur skåp och gömmor, auktionshuset Sothebys bjuder nämligen in till auktionen "The art of divorce", där 227 av "Gladiator"-skådespelarens personliga föremål ska gå under klubban.

"Skilsmässor får en att verkligen fundera över vilka saker i livet som är viktiga - och vilka som inte är det", säger skådespelaren i ett pressmeddelande, skriver The Hollywood Reporter.

Bland prylarna som ska säljas finns bland annat konst, smycken, klockor samt fiolen som Crowe spelade på i "Masters and commander - bortom världens ände" (2003), delar av gladiatorkostymen han bar i filmen som gav honom en Oscars-statyett samt riddardräkten och brynjan han bar i "Robin Hood" (2010). Riddarkläderna säljs ihop och väntas gå för omkring 160 000 svenska kronor.

Föremålen ställs ut på Sothebys i Sydney den 4 april och tre dagar senare är det dags för auktionsutrop.