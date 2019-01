Så blir nöjesåret 2019

Fredde och Mickan tillbaka i rutan

Ett tema för tv-tablåerna, både de linjära och strömningsbaserade, 2019 är återkomst.

Kristian Luuk återvänder som programledare för en pratshow, i en än så länge obetitlad produktion för SVT tillsammans med medieprofilen Daniel Hallberg. Premiären är planerad till hösten. Någon gång då gör även komediserien "Solsidan" efterlängtad återkomst med en sjätte säsong i TV4 och C More.

På HBO Nordic går fantasieposet "Game of thrones" i mål med sin åttonde och sista säsong, med start i april. Dessutom bjuds det på en tredje omgång av kriminalserien "True detective", den här gången med Oscarsbelönade Mahershala Ali ("Moonlight") i huvudrollen.

Under året har även Lukas Moodyssons nya serie "Gösta" och "Lost"-skaparen Damon Lindelofs nytolkning av den kultförklarade serieromanen "Watchmen" premiär på HBO Nordic.

Netflix spelar på tittarnas nostalgisträngar med dockserien "The dark crystal: Age of resistance", med en stjärnspäckad ensemble som bland annat innehåller Alicia Vikander och vars handling utspelar sig innan förlagan "Den mörka kristallen", från 1982. Mer 80-talsnostalgi blir det när "Stranger things" återvänder med en tredje säsong lagom till sommaren.

Kan Britt-Marie fylla Oves skor?

Filmatiseringen av författaren Fredrik Backmans roman "En man som heter Ove" blev ett framgångståg som ledde hela vägen fram till en Oscarsnominering för bästa icke-engelskspråkiga film 2016. Det återstår att se om filmversionen av Backmans "Britt-Marie var här", med Tuva Novotny i regissörsstolen och Pernilla August i titelrollen, kan nå samma framgångar när den har premiär 25 januari.

Det våras för både smal och bred science fiction under året. Först med "Aniara", som bygger på Harry Martinsons rymdepos med samma namn och som har biopremiär den 1 februari. 2019 rundas sedan av med den nionde delen av rymdoperan "Star wars".

Däremellan duggar det naturligtvis tätt mellan filmpremiärerna. Festivalfavoriten "Kapernaum" går upp på svensk bio den 1 mars, Marvel fortsätter att stapla superhjältar och bombastiska explosioner på varandra i "Captain Marvel" och "Avengers: Endgame", med premiär 6 mars respektive 24 april, och Disney blandar animation med kött och blod när de klassiska filmerna "Dumbo" (29 mars), "Aladdin" (22 maj) och "Lejonkungen" (17 juli) alla stöps om i nya tappningar.

Grohl i skuggan av Kaknästornet

Ännu en efterlängtad comeback sker i maj, då EDM-giganterna Swedish House Mafia gör gemensam sak igen på Tele 2 Arena.

Robyn följer upp sitt kritikerrosade album "Honey" med en turné som smygstartar med klubbspelningar i Malmö och Göteborg i början på februari. Sedan uppträder hon vid Sjöhistoriska museet i Stockholm den 17 augusti.

Stockholm får även besök av rapparen Nicki Minaj, som kommer till Globen den 4 mars, av det tyska industrimetalbandet Rammstein vars konsert på Stockholms stadion den 14 augusti sålde slut på nolltid, och av kioskvältarfestivalen Lollapalooza som för första gången anländer till Sverige nästa sommar. Datumen är 28-29 juni, platsen är Gärdet och startfältet innehåller artister som Lana Del Rey, Travis Scott och Foo Fighters.

Bland albumsläppen märks Silvana Imam som släpper sitt nya album "Helig moder" den 15 februari - detta sedan rapparen i somras lovade att albumet aldrig skulle släppas. Även metalbandet In Flames släpper nytt: "I, the mask", som planeras dyka upp i mars.

Den 2 februari tänds lamporna i Scandinavium i Göteborg när Melodifestivalen drar i gång. Ärrade veteraner som Jan Malmsjö, Arja Saijonmaa och Martin Stenmarck tar återigen upp kampen mot yngre förmågor som Lisa Ajax, Oscar Enestad och Wiktoria.

Svensk postapokalyps i vardagsrummen

På spelfronten mycket nytt. Den svenska utvecklaren Avalanche tar klivet in i förstapersonsvärlden med de postapokalyptiska actionspelen "Rage 2", med släppdatum i maj, och "Generation zero" som kommer någon gång under året.

Capcom gjuter nytt liv i sin skräckklassiker "Resident evil 2", vida ansett som den bästa delen i den långkörande serien, som släpps den 25 januari. Den japanska utvecklaren dammar även av actionserien "Devil may cry" vars femte del släpps i vår.

Den 25 januari släpps även Square Enix och Disneys efterlängtade actionrollspel "Kingdom hearts 3", drygt 13 år efter den andra delen i serien.

Spelet "Mass effect: Andromeda" floppade när det släpptes 2017 och innebar troligtvis spiken i kistan för de omtyckta science fiction-spelen i "Mass effect"-serien. Utvecklaren Bioware hoppas på större lycka med sitt nya rymdepos "Anthem", som släpps den 22 februari, och där tonvikten ligger på flerspelarläget.