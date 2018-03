Sandman valde mikrofon efter Frank Ocean

Felix Sandman har klättrat från Andra chansen till ett favoritskap i Melodifestivalens final, och även hans mikrofon har hamnat i strålkastarljuset.

Mikrofonen är ovanligt stor för att vara en livemikrofon. I en parodi av Bröderna Norberg på Youtube heter Felix Sandman i stället "Frill-fix Sandman" och sjunger i en hårtork. Under fredagens genrep gjorde även programledaren David Lindgren sig rolig med en enorm mikrofon efter Sandmans nummer.

– Det är skitroligt, säger Felix Sandman.

TT: Varför valde du den här mikrofonen?

– Det är inspirerat av min idol Frank Ocean som hade en sådan mick när jag såg honom på Way Out West förra sommaren. Det kändes som att man kommer in i någons rum, det är inte en vanlig livemick utan mer en studiokänsla. Sedan är den väldigt skön att sjunga i, den är mjukare än de andra, säger han.