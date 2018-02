Tre av fyra originalmedlemmar från Smashing Pumpkins återförenas. Bara bassisten D'Arcy Wretzky saknas när Billy Corgan, James Iha och Jimmy Chamberlin ger sig ut på vägarna, ihop med Jeff Schroeder, tillsammans för första gången på 18 år.

Turnén "The shiny and oh so bright" markerar bandets 30-årsjubileum och Pumpkins ska uteslutande spela låtar från sina fem första album; "Gish" (1991), "Siamese dream" (1993), "Mellon collie and infinite sadness (1995), "Adore" (1998) och "Machina" (2000).

Men även om låtarna är gamla favoriter så lovar bandet att bjuda på någonting helt nytt när det gäller själva showen.

– Showen och scenen kommer att vara olik allt vi någonsin gjort tidigare och kommer att innehålla en låtlista vi aldrig har kört förut, säger Corgan till Rolling Stone Magazine.

Den nordamerikanska turnén inleds den 12 juli i Glendale i Arizona och avslutas den 7 september i Boise, Idaho.