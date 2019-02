Snyggt men avslaget halvtidsnummer

Maroon 5 stod som huvudnummer i halvtidsvilan i NFL-finalen, ett uppdrag som brukar ses som ett hedersuppdrag och en chans att visa upp sig inför 100 miljoner tv-tittare.

Men årets uppladdning har mötts av kontroverser och uppmaningar om bojkott, och flera stjärnor rapporteras ha tackat nej för att visa sitt stöd för spelaren Colin Kaepernick, som varit klubblös sedan han protesterat mot rasism genom att knäböja när nationalsången spelats inför matchstarterna.

Bil och päls

Trots att elden sprutade ur den M-formade scenen, hits som "This love" och inledande â??Harder to breathe", och att publiken vrålade så gav också showen ett något avslaget intryck.

Frontmannen Adam Levine såg bitvis ut att ångra beslutet att ställa upp, även om avslutningen blev bättre än inledningen. Valet av gästartister tydde också på att Maroon 5 gjort sitt bästa för att distansera sig mot rasismanklagelserna i ligan. Travis Scott framförde "Sicko mode" och Outkasts Big Boi dök upp i bil och jättepäls.

Bildade ord

En slagverksorkester och en gospelkör fick hjälpa Maroon 5 under "Girls like you", och showen lyfte en hel del när hundratals lyktor steg från publikplats under "She will be loved", som sedan effektfullt bildade orden "One" och "Love" i bakgrunden. Det påminde om när amerikanska flaggan bildades av ljuspunkter bakom Lady Gaga 2017, om än inte lika tjusigt.

Levine verkade bestämma sig för att göra det bästa av situationen, drog av sig tröjan under avslutande "Moves like Jagger", och fick med assistans av eld och ytterligare fyrverkerier ändå upp spektaklet till acceptabel nivå. Men jämfört med tidigare halvtidsshower lär årets inte gå till historien som någon av de mer minnesvärda.