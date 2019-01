Sofia Coppola återförenas med Bill Murray

Sofia Coppola regisserade den hyllade och Oscarsnominerade "Lost in translation" med Scarlett Johansson och Bill Murray i huvudrollerna 2003. Nu, mer än 15 år senare, återförenas Coppola och Murray för en film producerad för Apples nya strömningstjänst. Filmen, "On the rocks" ska handla om en ung mamma, spelad av Rashida Jones, som återförenas med sin pappa, Bill Murray, som fortfarande lever ett vidlyftigt ungkarlsliv, skriver The Wrap.

Apple planerar att starta en strömningstjänst för filmer och tv-serier och har satsat en miljard dollar på olika satsningar. Där ingår bland annat ett avtal med Oprah Winfrey, och köpet av två säsonger av en tv-serie med Jennifer Aniston och Reese Witherspoon.

Sofia Coppola regisserade senast filmen "De bedragna" 2017, ett sydstatsdrama som utspelade sig under amerikanska inbördeskriget, med Nicole Kidman, och Kirsten Dunst i rollerna.