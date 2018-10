Solange släpper nytt inom kort

Amerikanska artisten Solange meddelade tidigare i våras att hon arbetar på sitt fjärde album. Nu hintar artisten i en intervju med New York Times att plattan är klar för att släppas.

I artikeln skriver journalisten Ayana Mathis att skivan kommer att ges ut vid ett oväntat tillfälle inom en snar framtid.

Albumet är inspelat i New Orleans, Los Angeles och Jamaica. Enligt Solange själv består albumets kärna av mycket jazz, med elektroniska och hiphopinspirerade trum- och basgångar.

Solange Knowles-Smith är lillasyster till superstjärnan Beyoncé. Hennes stora genombrott kom med låten "Losing you" 2013 och senaste albumet "A seat at the table" släpptes 2016.