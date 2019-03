Spears låtar blir feministisk prinsessmusikal

Britney Spears låtskatt blir musikal med siktet inställt på Broadway, rapporterar The New York Times.

"Det här är en dröm som går i uppfyllelse", säger popstjärnan i ett uttalande.

"Once upon a one more time" beskrivs som en humoristisk musikal vars handling kretsar kring en samling sagoprinsessor - som Snövit, Törnrosa, Rapunzel och Askungen - och deras bokklubb.

"Jag är så glad över att få en musikal med mina låtar - speciellt en som utspelar sig i en magisk värld full av rollfigurer som jag växte upp med, som jag älskar", säger Spears.

I bokklubben har prinsessorna bara tillgång till bröderna Grimms samlade sagor, tills en dag då Den Goda Fen ger dem "Den feministiska mystiken" av Betty Friedan.

"Once upon a one more time" innehåller 23 Spears-låtar och utlovar framför allt de största hitsen men också några mer överraskande val. Föreställningen får urpremiär i Chicago den 13 november i år och hoppas på att få inta Broadway under nästa år.