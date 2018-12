Speltidningen Level lägger ner

Med orden "Game over" meddelade datorspelstidningen Levels chefredaktör Tobias Bjarneby i veckan på Twitter att tidningen lägger ner, rapporterar bland annat SVT Nyheter. Speltidningen Level startade 2006 och är av få kvarvarande datorspeltidningar i Sverige som vänder sig till vuxna läsare.

Tidningen har under tolv år levererat reportage, recensioner, intervjuer och annat smått och gått från spelvärlden, men den har under lång tid kämpat med ekonomin och under det senaste året har utgivningstakten varit ojämnt. Sista numret av Level släpps tisdag 18 december.