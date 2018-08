Spring City vann "P4 Nästa"

Smålandstrion Spring City kammade hem segern i Sveriges Radios årliga musiktävling "P4 nästa" med låten "Back on our streets".

"Det är fantastiskt och det känns så grymt, det kan inte bli bättre", säger Spring City i ett pressmeddelande.

Vinsten innebär att Spring Citys låt spelas i radiokanalen och testas som utmanare på "Svensktoppen" i oktober.

Även The Lovers Of Valdaro prisades under kvällen. Stockholmsduon får medverka i Melodifestivalen 2019 - och är därmed som första bidrag klar för nästa års schlagerfest.

"P4 nästa" avgjordes i direktsändning under lördagskvällen på Konsert & Kongress i Linköping under ledning av Titti Schultz och Josefin Johansson. Finalen bjöd även på framträdanden av Benjamin Ingrosso, Anna Bergendahl och förra årets "P4 Nästa"-vinnare Stiko Per Larsson.

Sammanlagt skickades 930 låtar in till årets "P4 nästa". Via 25 lokala finaler utsåg en jury till slut åtta finalister.