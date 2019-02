Stephen Merchant spelar verklig seriemördare

Den brittiske komikern och skådespelaren Stephen Merchant ska gestalta den dömde seriemördaren Stephen Port i ett kommande BBC-drama, skriver The Guardian.

2014 och 2015 mördade Port fyra unga män som han träffade via dejtingtjänster. Händelserna fick stor uppmärksamhet i Storbritannien, bland annat eftersom polisen först inte lyckades se något samband mellan fallen.

Serien ska skildra morden utifrån offrens familjers perspektiv och deras kamp för att få reda på vad som hänt.

"Det här verkliga dramat kastar ljus på deras historia, så det är ett privilegium att vara en del av deras berättelse", säger Merchant i ett uttalande.

Stephen Merchant är kanske mest känd för sitt samarbete med Ricky Gervais i komediserierna "The office" och "Extras". På sistone har han haft roller i Millenniumfilmen "The girl in the spider's web" och kommande wrestlingkomedin "Fighting with my family".