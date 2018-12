Sting spelar sina hits på Gröna Lund

Den brittiske världsstjärnan och Polarpristagaren Sting kommer till Stockholm och Gröna Lund i sommar. Den 17 juni äntrar han nöjesparkens stora scen, enligt ett pressmeddelande.

Spelningen är en del hans kommande Europaturné "Sting: My songs" och den blir den enda på svensk mark.

På turnén spelar han sina största låtar, både från tiden med bandet The Police och från solokarriären. Det betyder en hitparad med låtar som "Englishman in New York", â??Fields of gold", "Roxanne" och "Every breath you take".

Sting, eller Gordon Sumner, inledde sin karriär i slutet av 1970-talet som basist, sångare och låtskrivare i The Police. 1984 blev han soloartist och genom åren har han växlat mellan genrer som rock, reggae, pop och 1500-talsmusik på luta.