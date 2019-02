Ingen Oscar för "Gräns"

"We will rock you", "We are the champions". Queens gamla rocklåtar var inte bara publikfriande, när Queen förstärkta med Adam Lambert satte i gång årets Oscarsgala kunde stjärnorna antagligen även känna igen sig när de klappade i takt och sjöng med i texterna.

Galan har i år inte någon värd. I stället fick trion Tina Fey, Amy Poehler och Maya Rudolph inleda presentationerna av de nominerade - antagligen inte en slump då komediennerna flera gånger hyllats för motsvarande insatser på Golden Globe-galan. De tre skämtade om Netflix, Bradley Cooper, och president Donald Trump.

Första Trump-skämtet kom bara någon minut in i galan.

– En snabb uppdatering för alla som är förvirrade: vi har ingen värd, det finns ingen kategori för mest populära film och Mexiko ska inte betala för muren, sade Maya Rudolph.

Inget pris för "Gräns"

Några minuter senare hade Göran Lundström chans att vinna en Oscar för bästa makeup för svenska filmen "Gräns". Det blev dock inget blågult segerjubel, priset gick till förhandsfavoriten "Vice".

Vann gjorde däremot Regina King, som fick kvällens första Oscar för bästa kvinnliga biroll för "If Beale Street could talk". King tackade bland andra James Baldwin, författaren som skrev romanen som filmen bygger på.

Paraden av stjärnor på väg in till galan var som vanligt lång.

Två av konkurrenterna om statyetten för bästa skådespelerska, Glenn Close och Melissa McCarthy, visade som så många upp sig i fantastiska kreationer - en inte oviktig del av hela Oscarsdagen. Closes klänning i guld med en lång cape fick många att höja på ögonbrynen.

– Den är av Carolina Herrera, och väger 19 kilo, sade Close till tv-kamerorna. Men mest ville hon prata om sin film "The wife", och jämställdheten bakom kameran på Björn Runges film.

– Det är fantastiskt, så många kvinnor var med och gjorde filmen.

Göransson tidigt ute

McCarthys motspelare i "Can you ever forgive me?", birollsnominerade Richard E Grant, erkände att han var både nervös och mycket, mycket glad.

– Inombords hoppar jag upp och ner, sade han på röda mattan, samtidigt som han spanade efter sin stora idol, Barbra Streisand.

En av de första att anlända till röda mattan och de tusentals smattrande kamerablixtarna utanför Dolby Theatre i Los Angeles var svenske Ludwig Göransson. Tillsammans med sin fru Serena Göransson vinkade han till publiken. Göransson är nominerad för musiken till "Black panther".